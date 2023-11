Disneyland Paris

Disneyland Paris verrast bezoekers met twee nieuwe kerstshows

In Disneyland Paris zijn deze winter twee nieuwe kerstshows te zien, die vooraf niet waren aangekondigd. Op Town Square en op Royal Castle Stage wordt gezorgd voor extra entertainmentacts met Disney-figuren in hun winterse outfits. Beide openluchtvoorstellingen vinden plaats in het Disneyland Park.

Town Square is te vinden achter treinstation Main Street Station. Onder de noemer Retrouvailles de Fêtes verschijnen dansers en Disney-personages rond een prieel en op de balustrade van het treinstation. Naast bekende gezichten als Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Pluto, Knabbel en Babbel komen ook enkele andere Disney-personages langs.

Voorbeelden zijn Pinokkio, Max, Stitch met een Hawaiiaans shirt, Clarabella Koe, Karel Paardepoot en peperkoekmannetjes in de vorm van muizen. Verder is zelfs de Kerstman aanwezig. De karakters arriveren in een stoet met fietskarren. Op de achtergrond klinkt een medley van kerstliedjes.



Kerstwensen

Het podium naast het sprookjeskasteel van Doornroosje wordt gebruikt voor de show Les Vœux d'Hiver d'Aurore, oftewel: de kerstwensen van Doornroosje. Daarin krijgt de naamgeefster gezelschap van Tiana, Belle, Assepoester, Ariël, Sneeuwwitje, Jasmine, Rapunzel en een groep dansers.



De acts zijn bedoeld als een verrassing. In de Disneyland-app is er op dit moment niets over te vinden. De rest van het programma van kerstseizoen Disney Enchanted Christmas bestaat uit Mickey's Dazzling Christmas Parade, theatervoorstelling Let's Sing Christmas en de Magical Christmas Tree Lighting.