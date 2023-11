Efteling

Imitator van Efteling-lakei presenteert intocht van Sinterklaas

Een imitator van de bekende Efteling-lakei O.J. Punctuel weet niet van ophouden. Vorig jaar dook een entertainer op die het kostuum van het Efteling-personage min of meer had nagemaakt. Hij presenteerde zich als een kopie van de strenge lakei uit de attractie Symbolica, onder de naam Louis Le Chic.

De Efteling was niet blij met de gelijkenissen: men vroeg de artiest om de act te staken. Daar gaf hij geen gehoor aan. Sterker nog: de acteur heeft inmiddels een groter podium gepakt. Dit weekend presenteerde de neplakei de intocht van Sinterklaas in de Brabantse stad Breda.

Dat is te zien op beelden van nieuwssite Indebuurt Breda. De na-aper, gekleed in zijn Eftelingse lakeienpak, liep rond over de Grote Markt. Daar interviewde hij Pieten en Sinterklaas.



Autowasservice

Louis Le Chic is te huren via het bedrijfje SDB Entertainment. Om onduidelijke redenen biedt de firma online niet alleen entertainmentacts aan, maar ook een autowasservice en aanhangers. Afgelopen jaar werd de leverancier nog Steevast Entertainment genoemd.



Overigens beweert de initiatiefnemer van de namaakversie bij hoog en laag dat er absoluut geen sprake is van een goedkope replica. "Onze kostuums, haarwerken, enzovoort zijn geheel anders gemaakt, in een geheel andere stijl", liet hij in 2022 aan Looopings weten. "Het ziet er absoluut niet hetzelfde uit als in de Efteling."



Uniek

De maker was er naar eigen zeggen helemaal niet op uit "om acts uit de Efteling na te doen". "We verzinnen onze eigen unieke act, met een totaal ander concept. Dus geen Efteling-kopie." Dat zijn lakei sprekend op Efteling-figuur O.J. Punctuel lijkt, is volgens hem puur toeval.