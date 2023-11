Efteling

Ook nieuwe winterkleding voor Efteling-mascotte Pardijn

Na Efteling-mascotte Pardoes heeft ook zijn beste vriendin Pardijn aangepaste kledij gekregen. Vandaag is de prinses voor het eerst te zien in een gloednieuwe blauwe jurk, met goudkleurige accenten. Normaal gesproken draagt Pardijn een roze outfit.

Daarvan bestond al een dikkere wintervariant, inclusief nepbont. Nu is de winterjurk uitgevoerd in lichte blauwtinten, met witte lijnen in de vorm van ijsbloemen op haar hals. Het masker, waar een kroontje op staat, veranderde niet.

Pardijn is tijdens de Winter Efteling te ontmoeten op de Warme Winter Weide, het winters aangeklede veld tussen souvenirwinkel Jokies Wereld en het Carrouselpaleis. Pardoes zal dagelijks aanwezig zijn, Pardijn laat zich alleen zien in de weekenden en de kerstvakantie.