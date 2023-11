Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris onthult ontwerpen voor nieuw seizoen Symphony of Colours

Disneyland Paris zorgt begin 2024 voor speciale decoraties om het nieuwe festival Disney Symphony of Colours kracht bij te zetten. Themagebied Main Street U.S.A. in het Disneyland Park wordt in februari aangekleed met kleurrijke decorstukken, voorzien van Disney-personages.

Vandaag publiceert Disney enkele ontwerpen. In een korte videoreportage op YouTube wordt een kijkje genomen in de werkplaats, waar vormgevers en decorateurs bezig zijn met het ontwikkelen van de fleurige versieringen. Het idee is om de koude winter kleur te geven.

Designmanager Yves Ollier koos naar eigen zeggen voor ontwerpen die passen bij de bestaande sfeer in het park, met heel veel bloemen. Treinstation Main Street Station en het prieel op Central Plaza krijgen tijdelijk een nieuwe look.







Wish

Men maakt gebruik van afbeeldingen van ruim vijftig Disney- en Pixar-figuren, waaronder Donald Duck, Tiana (The Princess and the Frog), Elsa (Frozen), Woody (Toy Story), Periwinkle (Secret of the Wings), Sulley (Monsters, Inc.), Cheshire Cat (Alice in Wonderland) en Asha (Wish).



Disney Symphony of Colours start na de kerstvakantie met de nieuwe droneshow Disney Electrical Sky Parade. Op zaterdag 10 februari gaat de dansvoorstelling A Million Splashes of Colour in première. De bijbehorende decorelementen blijven staan van begin februari tot begin mei.