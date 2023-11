Disneyland Paris

Nieuwe dansshow Disneyland Paris heet A Million Splashes of Colour

Disneyland Paris deelt meer informatie over een nieuwe entertainmentact. Van zaterdag 10 februari tot en met maandag 30 september kijken bezoekers van het Disneyland Park naar A Million Splashes of Colour, een parade met een muzikale dansshow op Central Plaza.

Dat is het plein bij het kasteel van Doornroosje. Vorige maand werd al een eerste ontwerp vrijgegeven. Vandaag verschijnt een video waarin een kostuumontwerpster, een costumière, een decorontwerper en een artistiek coördinator worden geïnterviewd.

Zij leggen uit hoe de paradewagens en de kostuums van de dansers en Disney-figuren vormgegeven worden. De wagens zijn gebaseerd op de thema's kunst, muziek en schrijven. "Het zijn de kernelementen die steeds de basis vormen bij de verhalen van Disney Animation en Pixar", aldus Disneyland. "Elke praalwagen krijgt een eigen visuele identiteit, boordevol Disney-details en -verwijzingen."



We Don't Talk About Bruno

De soundtrack bestaat uit een medley van bekende Disney- en Pixar-nummers, waaronder The Bare Necessities (The Jungle Book), We Don't Talk About Bruno (Encanto) en You've Got a Friend in Me (Toy Story).



A Million Splashes of Colour geldt als de spirituele opvolger van de geliefde productie Dream and Shine Brighter, die de afgelopen jaren te zien was ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. De nieuwe dansshow is onderdeel van Disney Symphony of Colours, een festival dat direct na de kerstvakantie van start gaat.