Efteling

Efteling schrijft naam van eigen restaurant verkeerd

Het spellen van de naam van een oosters Efteling-restaurant blijkt nog een hele opgave. Op een krijtbord bij de ingang van eetgelegenheid Kashba viel afgelopen week een foutieve benaming te lezen. Een medewerker was kennelijk nog niet helemaal wakker bij het beschrijven van het bord.

In plaats van Kashba werden bezoekers welkom geheten in "ons Efteling restaurant 'Kasbha'". Na een melding op social media is het foutje rechtgezet. Nu staat er netjes Kashba. De boodschap - "Geniet van betoverend eten!" bleef verder ongewijzigd.

Overigens is ook "Efteling restaurant" eigenlijk verkeerd gespeld. Samenstellingen schrijven we in het Nederlands immers aan elkaar of met een koppelteken. Met die taalregel heeft de Efteling wel vaker moeite.



La Place

Kashba is de vervanger van restaurant Panorama. Het complex, dat uitgebaat wordt door horecaformule La Place, werd begin dit jaar grondig verbouwd onder leiding van horecagroep Vermaat en ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision. Sindsdien hoort het gebouw bij het oosterse themagebied Wereld van Sindbad.