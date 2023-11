Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris geeft voorproefje op nieuwe droneshow Disney Electrical Sky Parade

De nieuwe droneshow van Disneyland Paris gaat Disney Electrical Sky Parade heten. Daarmee knipoogt het resort naar de klassieke lichtjesparade Main Street Electrical Parade, die in de jaren negentig veelvuldig te zien was. In een video geeft droneleverancier Dronisos een blik achter de schermen bij het creëren van de voorstelling.

Het avondspektakel, dat te zien zal zijn van maandag 8 januari tot en met maandag 30 september 2024, combineert lichtgevende drones met videoprojecties, lichteffecten en fonteinen bij het kasteel van Doornroosje. De show maakt deel uit van het nieuwe festival Disney Symphony of Colours.

Disney Electrical Sky Parade zal vertoond worden voorafgaand aan de grote avondshow Disney Dreams, die voorlopig gewoon blijft draaien. "Het geeft nostalgische fans de kans om hun jeugd opnieuw te beleven, terwijl jongere fans deze iconische Disney-ervaring voor het eerst kunnen ontdekken", staat in de promotietekst.



Draak

Er wordt gebruikgemaakt van zo'n vijfhonderd drones, die in de lucht verlichte praalwagens zullen vormen. Voorbeelden zijn de trein van Mickey Mouse, de draak Elliott en het rijtuig van Assepoester. "De onvergetelijke elektromuziek is voor de gelegenheid geremixt."