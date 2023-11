Europa-Park Erlebnis-Resort

Plan voor directe treinverbinding tussen Nederland en Europa-Park

Nederlanders kunnen volgend jaar mogelijk zonder overstappen reizen tussen verschillende Nederlandse steden en het Zuid-Duitse attractiepark Europa-Park. Een nieuwe aanbieder met de naam GoVolta wil in de zomer van 2024 treinen laten rijden tussen Amsterdam Centraal en Basel Badischer Bahnhof in Zwitserland.

Die trein stopt dan onder andere bij station Ringsheim/Europa-Park, gelegen op zo'n 5 kilometer van het pretpark. In het plan valt te lezen dat er op dinsdag, donderdag en zaterdag om 07.32 uur een trein moet vertrekken uit Amsterdam. Die arriveert vervolgens in Utrecht (08.03 uur), Eindhoven (09.01 uur), Venlo (09.40 uur), waarna de Duitse grens overgestoken wordt.

Na stops in Kaldenkirchen (10.01 uur), Keulen (11.07 uur), Koblenz (12.53 uur), Mannheim (14.49 uur) en Karlsruhe (15.32 uur) wordt om 16.31 uur Ringsheim/Europa-Park bereikt. Daarna rijdt men door naar Freiburg en Bazel.



Terugreis

Op woensdagen, vrijdagen en zondagen staat de terugreis gepland. De trein die om 11.01 uur vertrekt vanuit Ringsheim, is iets na 19.00 uur in Venlo en omstreeks 21.15 uur in Amsterdam. De dienstregeling is nog niet definitief.



Omdat spoorwegbedrijf GoVolta tweedehands materieel gebruikt in plaats van hogesnelheidstreinen, is de reistijd wel langer dan gewoonlijk. Daar staat tegenover dat de aanbieder lage tarieven belooft: het is de bedoeling dat forenzen straks enkele tientjes kwijt zijn voor een retourtje.