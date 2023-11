Europa-Park Erlebnis-Resort

Eigenaar Europa-Park (74) haalt weer uit naar jonge werknemers

Roland Mack, de 74-jarige eigenaar van Europa-Park, spreekt zich opnieuw uit tegen de werkethiek van jonge werknemers. Het Duitse attractiepark heeft al geruime tijd moeite om voldoende personeel te vinden. Pretparkbaas Mack walgt van jongeren die alleen maar deeltijd willen werken.

Vorig jaar klaagde hij al dat twintigers tegenwoordig kansen laten liggen om carrière te maken, omdat ze slechts drie dagen per week willen werken. "Ze hebben nog een heel leven voor zich en ze zouden verantwoordelijkheid kunnen nemen", zei Mack toen. In een nieuw interview met zakenkrant Handelsblatt bekritiseert hij de jongste werkgeneratie opnieuw.

De eisen van jonge medewerkers worden steeds gekker, concludeert Mack. Ze vormen "een grote uitdaging". Termen als 'work-life balance' schieten bij de eigenaar in het verkeerde keelgat. "Ik heb een probleem met de balans tussen werk en privé. Als ik terugkijk op mijn carrière, ken ik eigenlijk alleen de zeventig- en tachtigure werkweek."



Bescheidener

Vroeger waren medewerkers veel bescheidener, merkt de ondernemer op. Soms had Mack naar eigen zeggen wekenlang geen weekend. Hij claimt dat "een enorme inzet" nodig is om een familiebedrijf als Europa-Park draaiende te houden. "Als we het anders hadden gedaan, hadden we het nooit gered."



De ondernemer haalt de Duitse politicus Günther Oettinger aan, die onlangs zei dat hij zich niet kan voorstellen dat de huidige welvaart gehandhaafd kan worden met 28-urige werkweken. Mack onderschrijft die boodschap. Een vierdaagse werkweek noemt hij "een nagenoeg onoplosbaar probleem". "Ik heb een ander arbeidsethos."



Zoons

Onder leiding van Roland Mack groeide Europa-Park uit tot een internationaal bekroond entertainmentimperium met ruim zes miljoen bezoekers per jaar. Tegenwoordig nemen zijn zoons de dagelijkse leiding op zich, al houdt de eigenaar nog steeds een oogje in het zeil bij de ontwikkelingen in het resort.



De personeelsproblemen hebben grote gevolgen voor de groei van Europa-Park, legt Mack uit. "We hebben twee grote hotelprojecten in de ijskast gezet. Ik ben echt bang dat als ze doorgaan, we niet genoeg werknemers zullen hebben om de hotels te runnen."



Huisvesting

Met flexibele werktijden, hogere lonen, huisvesting in de buurt en extra voordelen probeert Europa-Park een nieuwe generatie te verleiden om alsnog te solliciteren. Ook haalde men veel mensen uit Oost-Europa.