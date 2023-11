Efteling

Kevers in hotelkamers Efteling: 'Niet prettig'

Gasten van het Efteling Hotel worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van kevers. Het gaat niet om een sprookjesverhaal: in de hotelkamers kunnen daadwerkelijk kevers rondkruipen. Er is een speciaal kaartje voor gemaakt, dat op de nachtkastjes ligt.

"Het kan voorkomen dat je kevertjes in je hotelkamer tegenkomt", valt te lezen op de sprookjesachtig vormgegeven kaart. "Ze kunnen geen kwaad, maar wij kunnen ons voorstellen dat dit niet prettig is."

De beestjes zijn op zoek naar warme plekken. Het kaartje draagt ook meteen een oplossing aan. "Als je de ramen gesloten houdt, dan kunnen ze niet in je hotelkamer komen."



Onschuldig

Het is niet voor het eerst dat de Efteling bezoekers waarschuwt voor insecten. In 2021 werden tijdelijke toiletten in het attractiepark bevolkt door kevers. "Mogelijk treft u hier onschuldige meikevers aan", stond toen op een briefje. "Excuses voor het ongemak."