Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen sluit deal voor zestig nieuwe vakantiewoningen

Het vakantiepark van Slagharen wordt uitgebreid met zestig nieuwe vakantiewoningen. Daarvoor heeft het Overijsselse pretpark een deal gesloten met de Poolse fabrikant Letniskowo. De lodges worden gebouwd op het huidige campingterrein.

Het beoogde gebied bevindt zich tussen de Wigwamwereld en Raccoon Village. Looopings kon begin dit jaar al melden dat er plannen waren om de camping van Slagharen te verplaatsen. Nu is duidelijk wat voor huisjes er zullen verrijzen: het gaat om moderne lodges voor maximaal acht personen.

De vrijstaande vakantiehuizen worden "de grootste van het park", meldt Slagharen. Nu kunnen er maximaal zes volwassenen blijven slapen in een accommodatie op het vakantiepark. "Met deze nieuwe lodges wil het park grotere gezinnen of families bedienen."



Zonnepanelen

De huisjes worden voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en duurzame isolatie. Ze bestaan uit vier slaapkamers, twee badkamers en een woonkamer met een keuken. Bezoekers kunnen vanaf 1 juli 2024 blijven slapen. Slagharen zorgt voor twee varianten: Premium en VIP.



Vanwege het verdwijnen van de camping gaat Slagharen een nieuwe kampeerplek realiseren. Daarover is nog weinig bekend. "De plannen zijn momenteel nog in ontwikkeling", luidt de verklaring. Voorlopig kan er dus niet gekampeerd worden in het resort.



Red Rocks

De ondertekening van het contract vond deze week plaats tijdens een recreatiebeurs in Hardenberg. Daarbij waren Slagharen-directeur Dave Storm, Letniskowo-directeur Marek Wasiuk en Jorden Visser van leverancier Griftdijk aanwezig. Griftdijk werd eerder ook al ingeschakeld voor de Red Rocks; nieuwe cottages die sinds afgelopen voorjaar te boeken zijn.



Slagharen focust de laatste jaren op grote investeringen in het vakantiepark. Het pretpark ernaast blijft een ondergeschoven kindje. Daar opende in 2017 voor het laatst een grote nieuwe attractie: lanceerachtbaan Gold Rush. In 2024 is dat alweer zeven jaar geleden. Plannen voor een nieuw themagebied met een achtbaan worden alsmaar uitgesteld door parkeigenaar Parques Reunidos.