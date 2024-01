DierenPark Amersfoort

Wolven vertrokken uit DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort zijn geen wolven meer te zien. De wolvenroedel uit de dierentuin is onlangs verhuisd naar Zoo Bratislava in Slowakije, bevestigt een voorlichtster aan Looopings. Het is de bedoeling dat er op termijn een wolvensoort terugkeert naar Amersfoort.

DierenPark Amersfoort werkt binnen branchevereniging European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) samen met andere Europese parken bij het uitwisselen van dieren. "Wij werden door Zoo Bratislava benaderd om onze wolvengroep over te nemen", legt een woordvoerster uit.

"Aangezien deze dierentuin onze wolvengroep, net als in ons park, een goed onderkomen kan bieden, hebben we hiermee ingestemd." Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe invulling voor het lege wolvenverblijf. Welke wolvensoort zal terugkeren, staat nog niet vast.



Gewonden

De wolven van DierenPark Amersfoort kwamen in 2021 nog in het nieuws toen er twee ontsnapten. Het incident liep goed af: de dieren hoefden niet gedood te worden en er vielen geen gewonden. Het ontsnappen gebeurde via een kuil onder de omheining van het verblijf.