Plopsaland De Panne

Let op: waterpark Plopsaland gaat dicht voor werkzaamheden

Bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen tijdelijk niet zwemmen in waterpark Plopsaqua. Het grotendeels overdekte waterparadijs is van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november gesloten voor herstel- en onderhoudswerk. Dat heeft Plopsa bekendgemaakt via social media.

Komende weken vindt noodzakelijk onderhoud plaats aan de zwembaden, glijbanen en technische installaties. Alleen het losstaande 25 meterbad blijft geopend, zodat zwemlessen voor buurtbewoners kunnen doorgaan. Wildwaterbaan Wild River zal langer gesloten zijn, namelijk tot en met vrijdag 1 december.

Enkele jaren geleden kondigde Plopsa nog aan dat Plopsaqua voortaan 365 dagen per jaar toegankelijk zou zijn. Dat is bij nader inzien toch onhaalbaar gebleken. Er is gekozen voor een sluiting "zodat de werken op de kortst mogelijke termijn uitgevoerd kunnen worden".



Hotel

Toegang tot Plopsaqua is normaal gesproken inbegrepen bij een verblijf in het naastgelegen Plopsa Hotel. Tijdens de renovatie moeten hotelgasten de waterattracties en zwembaden missen. "De prijs van een verblijf houdt hiermee reeds rekening", belooft Plopsa.