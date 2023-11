Porto Boega

Plannen gepresenteerd voor nieuw attractiepark in Portugal

In Portugal moet een gloednieuw attractiepark komen te liggen. Het Amerikaanse ontwerpbureau Storyland Studios werkt aan plannen voor Porto Boega, een groot themapark met attracties, restaurants, winkels en andere entertainmentvormen.

De bestemming wordt gerealiseerd op Ilha da Boega in de Miño-rivier: een verlaten eiland op de grens tussen Portugal en Spanje, op ongeveer een uur rijden van Porto. Men ontwikkelt de trekpleister in samenwerking met investeringsmaatschappij BlueCrow Capital.

Volgens de initiatiefnemers wordt Porto Boega "een resort van wereldklasse". "Het unieke achtergrondverhaal is gebaseerd op historische thema's en de helden en bewoners van Portugal." De verhaallijn hangt samen met een magisch kompas.







Potentie

Vroeger werd het eiland van 50 hectare gebruikt voor landbouw. "Deze plek ademt potentie", aldus Storyland Studios. "We denken dat dit project Portugal op de kaart zal zetten als één van de entertainmenthoofdsteden van de wereld. Onze cultuur en identiteit worden gepresenteerd op een manier die nog nooit is vertoond."



Over het attractieaanbod is nog niets bekendgemaakt. Op een vrijgegeven ontwerp zijn wel verschillende indrukwekkende blikvangers zichtbaar, zoals een schip, een rotspartij met een waterval, een tempel, een vuurtoren, een piramide en een gigantische zeppelin met fonteinen ervoor.