Phantasialand

Phantasialand onthult ontwerp voor nieuw speelgebied

Phantasialand laat voor het eerst zien hoe een toevoeging in themadeel Wuze Town gaat ogen. Het Duitse pretpark werkt al maanden aan een mysterieus project in de buurt van monorail Würmling Express. Onlangs werd duidelijk dat er een nieuwe speelgebied gebouwd wordt.

Op de plattegrond van winterseizoen Wintertraum is zichtbaar wat we van de uitbreiding kunnen verwachten. De kaart toont een toren met klimnetten, metershoge houten stellages en verschillende decoraties in Wuze-stijl, waaronder een gigantische vogel. Er komen ook glijbanen.

Dat de nog naamloze constructie op de winterplattegrond staat, suggereert dat het project binnenkort afgerond moet worden. Wintertraum start officieel op zaterdag 18 november. Het evenement duurt tot en met zondag 28 januari 2024. Daarna gaat Phantasialand dicht.