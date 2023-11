Thorpe Park Resort

Engels attractiepark kondigt vernieuwd themagebied aan: Big Easy Boulevard

Attractiepark Thorpe Park in Engeland presenteert in het voorjaar van 2024 een vernieuwd themagebied. Angry Birds Land wordt omgedoopt tot een kleurrijk themadeel in de stijl van New Orleans. De nieuwe naam luidt Big Easy Boulevard. Vandaag onthult het park de bijbehorende ontwerpen.

"Het is de perfecte plek om los te gaan, het leven te vieren en onvergetelijke herinneringen te maken", meldt Thorpe Park. "Dompel jezelf onder in de zorgeloze sfeer en opwindende energie in de straten, waar de lokale bevolking dingen niet te serieus neemt."

Vrijevaltoren Detonator staat voortaan in het teken van de Freedom Firework Co., waar elke dag de Amerikaanse feestdag Fourth of July gevierd wordt. Een bestaande botsautopiste krijgt de eenvoudige naam Dodgems.



4D-bioscoop

Verder is in Big Easy Boulevard een 4D-bioscoop te vinden. Welke film daar zal draaien, is nog niet bekendgemaakt. Zoetekauwen kunnen terecht bij snoepwinkel CandyPips SweetEasy.



Bij het ontwerpen van het themagebied zocht Thorpe Park naar eigen zeggen naar een manier om soepele overgangen te creëren tussen de parkdelen Amity Cove en Amity Speedway en achtbaan Nemesis Inferno. "De term 'Big Easy' wordt vaak geassocieerd met New Orleans, om de relaxte sfeer en levendige cultuur uit te drukken."