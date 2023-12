Disneyland Paris

Voorproefje op Frozen in Disneyland Paris: ontdek het Frozen-themagebied van Hong Kong Disneyland

Disneyland Paris presenteert binnen enkele jaren een nieuw themagebied rond Frozen, maar de primeur ging naar Hong Kong Disneyland. Daar opende afgelopen week al een soortgelijke uitbreiding. Wie benieuwd is waar Disneyland Paris straks mee komt, kan nu alvast terecht in Hongkong: beide themadelen komen op veel punten overeen. Looopings reisde af naar Azië voor een uitgebreide videoreportage en bijna negentig foto's.

In World of Frozen, zoals het gedetailleerde gebied wordt genoemd, komen scènes uit de wereldberoemde animatiefilm tot leven. Bezoekers wanen zich in het koninkrijk Arendelle: een bergachtig havendorpje met als belangrijkste blikvanger een groot kasteel. Daarachter doemt een gigantische berg op met het ijspaleis van sneeuwkoningin Elsa.

Er heerst een feestelijke stemming, want volgens het achtergrondverhaal staat de feestdag Summer Snow Day op het programma. De Nederlandse ontwerper Michel den Dulk, die eerder voor de Efteling en Europa-Park werkte, liet zich inspireren door verschillende iconische onderdelen uit de film. Zo zullen fans een vuurtoren, een fontein met een ijskristal, een vissersboot en een klokkentoren herkennen.



Landschap

Wat de Frozen-wereld in Hongkong bijzonder maakt, is de aanwezigheid van natuurlijke bergen op het eiland Lantau. Dankzij een ingenieus design vloeit het echte landschap achter het Disney-park moeiteloos over in de kunstmatige bergen van Arendelle. Bij gebrek aan bestaande bergen hield men in Parijs rekening met een plat landschap.







De belangrijkste attractie is Frozen Ever After: een geëvolueerde versie van een Frozen-bootjesdarkride in het Amerikaanse Disney-park Epcot (2016). Hoewel de scènes vergelijkbaar zijn, werd de variant in Hongkong grootser opgezet. De vaartocht duurt zo'n anderhalve minuut langer. Ook kwamen er modernere animatronics, waarbij de menselijke personages fysieke gezichten hebben in plaats van videoprojecties.



Kinderachtbaan

Frozen Ever After wordt nagenoeg één op één gerealiseerd in het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris. Een tweede attractie in Hongkong zal in de Europese uitvoering van het Frozen-gebied ontbreken: kinderachtbaan Wandering Oaken's Sliding Sleighs. Verder koos men in Hongkong niet voor een klassieke meet-and-greet-locatie met Frozen-figuren Anna en Elsa, maar voor een interactieve theatervoorstelling met de naam Playhouse in the Woods.



Anna en Elsa wandelen ook geregeld door het dorpje. Af en toe laat de babytrol Mossie zich zien. Een hapje eten kan in het Frozen-restaurant Golden Crocus Inn. Daarnaast bestaat World of Frozen uit souvenirwinkel Tick Tock Toys & Collectibles, ijszaak Northern Delights, souvenirkraam Traveling Traders en eetkraam Forest Fare.



Arendelle































































































































Frozen Ever After











































































Wandering Oaken's Sliding Sleighs















Golden Crocus Inn



















































Northern Delights



































Tick Tock Toys & Collectibles



























Entertainment















Playhouse in the Woods