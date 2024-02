Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Podcast: wie zitten er achter Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe?

In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast maken we kennis met de eigenaren van het grootste pretpark van Friesland. In Appelscha is Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe te vinden: een familiepark met een all-inclusive-concept én een eerbetoon aan het verleden. De trekpleister huisvest namelijk onderdelen uit het verdwenen Verkeerspark Assen.

Om die reden werd de term Attractiepark Duinen Zathe enkele jaren geleden ingeruild voor de huidige naam. In de podcast komen Jeroen Kolhoff en Judith Nijkamp aan het woord, twee van de vier eigenaren. Ze vertellen hoe het park zich sinds de jaren vijftig heeft ontwikkeld en hoe zij bij Duinen Zathe terecht zijn gekomen.

Kolhoff en zakenpartner Henri Frijlink troffen in 2016 een park aan dat wel een likje verf kon gebruiken. Opknapbeurten wierpen hun vruchten af, want al in het eerste jaar na de overname schoot het bezoekersaantal omhoog. Sinds 2020 krijgen de twee hulp van Nijkamp en haar partner Marcel Braak, eerder werkzaam binnen een familiebedrijf dat horecalocaties exploiteerde in Attractiepark Slagharen.



Achtbaan

Nijkamp startte haar pretparkcarrière daar als 13-jarig meisje in een restaurant. Nu legt ze uit hoe Duinen Zathe gerund wordt en wat de wensen zijn voor toekomstige attracties en belevingen. Behoort een derde achtbaan tot de mogelijkheden?



Verder gaat het onder meer over de naamsbekendheid van de bestemming, mogelijkheden voor een winteropening, de uitdagingen van een all-you-can-eat-formule, ludieke evenementen en bizarre gevonden voorwerpen.