Efteling verhoogt prijzen van abonnementen in 2024: stijgingen van 16 tot 18 procent

Efteling-abonnementen worden duurder in 2024. Vanaf 1 januari stijgt de prijs van een regulier jaarabonnement met 35 euro: van 215 euro naar 250 euro per persoon. Het gaat om een toename van iets meer dan 16 procent. Voor abonnees die per maand betalen, is de stijging hoger.

Zij zijn nu nog 19,50 euro per maand kwijt. Dat wordt bijna 18 procent meer, namelijk 23 euro per maand. Het resulteert in een jaarlijkse stijging van 42 euro. Ook de tarieven van parkeerabonnementen gaan omhoog. Nu kost een parkeersupplement 40 euro per jaar of 3,50 euro per maand. In 2024 vraagt de Efteling daar 45 euro per jaar voor, of 4 euro per maand.

Kinderen tot en met 3 jaar hebben zoals altijd gratis toegang. Personen van 65 jaar en ouder betalen straks 230 euro per jaar of 21 euro per maand, in plaats van 200 euro per jaar of 18 euro per maand. Mensen met een beperking rekenen volgend jaar 200 euro per jaar of 18 euro per maand af. Nu is dat nog 170 euro per jaar of 15,50 euro per maand.



Nieuwe attractie

In een mail aan bestaande abonnementhouders geeft de Efteling geen expliciete reden voor de prijsstijgingen. Wel is duidelijk dat de prijzen in 2023 slechts mondjesmaat stegen, ondanks de inflatie en de energiecrisis. Bovendien opent in 2024 de nieuwe attractie Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot.



Achter de schermen denkt de Efteling al geruime tijd na over nieuwe abonnementsvormen, met wisselende voorwaarden en tarieven. In mei en augustus verschenen daar al uitgebreide enquêtes over. Het lijkt er echter op dat de opzet van het abonnementssysteem voorlopig niet op de schop gaat: er wordt met geen woord over gerept.