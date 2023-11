Adventure Island

Fans mogen meebeslissen over naam van nieuwe attractie

Een pretpark in Engeland vraagt fans om hulp bij het kiezen van een naam voor een nieuwe attractie. Adventure Island, gelegen op een pier in kustplaats Southend-on-Sea, opent volgend jaar een 38 meter hoge vrijevaltoren. Men twijfelt nog tussen vier benamingen.

"De toren wordt zelfs hoger dan ons reuzenrad City Wheel", laat het park weten. "Natuurlijk heeft de attractie een toepasselijke, spannende naam nodig. Laat in de reacties weten aan welke optie jij de voorkeur geeft."

Op social media deelt Adventure Island vier potentiële logo's met de termen The Tower, The Needle, Up 360 en Vertigo The Ride. Tot nu toe lijkt het publiek te neigen naar de laatste optie. De openingsdatum van de drop tower is nog niet bekendgemaakt.



Vijf achtbanen

Adventure Island is gratis toegankelijk. Voor het gebruik van de attracties moet apart betaald worden. Er staan vijf achtbanen, waaronder de 22 meter hoge rollercoaster Rage, met drie inversies en een topsnelheid van 70 kilometer per uur. Het park is momenteel gesloten tot februari 2024.