Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen vernieuwt winter-evenement Wildnights: schaatsbaan en extra lasershows

Wildlands Adventure Zoo Emmen staat in de kerstvakantie in het teken van winter-evenement Wildnights. Na zonsondergang presenteert de Drentse dierentuin verschillende lichtshows. Bij ruim twintig foodtrucks zijn winterse lekkernijen verkrijgbaar. Nieuw dit jaar is de komst van een schaatsbaan.

Er kan voor het eerst geschaatst worden in themadeel Nortica, bij het Poolstation. Dat is op het plein bij de ijsberen. Wie geen schaatsen heeft meegenomen, krijgt de kans om ter plekke schaatsen te huren. Een slotshow met licht- en lasereffecten op het Mondiala Plein wordt dit keer meerdere keren per avond vertoond. "Zo kan iedereen van dit lichtspektakel genieten", zegt een woordvoerster.

Op de savanne is een nieuwe versie van water- en lichtshow Serenga Fountains te zien. Verder zorgt Wildlands voor een aangepaste geluidsband in de bootjes van vaartocht Rimbula River, passend bij de donkere jungle. Bezoekers horen daar boodschappen van het personage Jungle Jim, een ontdekkingsreiziger.



Projecties

Wildlands organiseert Wildnights voor de zesde keer. Bestaande onderdelen keren terug, zoals projecties in de verblijven van de nijlpaarden en olifanten. Een route met verlichte fantasiefiguren in parkdeel Jungola wordt uitgebreid. Voor het eerst is het gedeelte bij Momma’s Restaurant in themagebied Serenga onderdeel van het evenement.



Wildnights vindt plaats van dinsdag 26 december tot en met zondag 7 januari, met uitzondering van oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. De avondactiviteiten duren van 16.00 tot 21.00 uur. Wie overdag al in het dierenpark is, mag 's avonds gewoon blijven hangen. Er zijn ook avondkaarten in het leven geroepen. Die kosten online 16 euro en aan de kassa 17,50 euro.