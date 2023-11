PortAventura World

Black Friday bij PortAventura: overnachting en twee dagen entree voor 55 euro

PortAventura World biedt voordelige vakanties aan voor 2024. Ter gelegenheid van kortingsdag Black Friday kost een overnachting in een themahotel - inclusief twee dagen entree - tijdelijk slechts 55 euro per persoon. Normaal gesproken wordt voor één dagticket voor PortAventura Park al 65 euro gevraagd.

Het gaat om een tweepersoonskamer binnen het Hotel Roulette-concept, waarbij reizigers op de dag vóór aankomst per mail te horen krijgen in welk hotel ze slapen. Alle PortAventura-hotels hebben vier sterren.

"Durf jij het aan?", valt te lezen in de promotietekst. "We garanderen dat het de moeite waard is!" De actie geldt voor specifieke data in februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december 2024.



Ferrari Land

Boeken kan online tot en met zondag 26 november, al is het aantal te vergeven plekken per datum beperkt. Verblijfsgasten mogen zo vaak ze willen naar PortAventura Park en één dag naar Ferrari Land, het kleinere zusterpark.