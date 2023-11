Gröna Lunds Tivoli

Oorzaak van dodelijk achtbaanongeluk in Zweden bekend

Een dramatisch achtbaanongeluk in het Zweedse pretpark Gröna Lund is veroorzaakt door een gebroken draagarm. Dat blijkt uit een technisch onderzoek naar het incident. Op 25 juni ontspoorde een karretje van de 30 meter hoge rollercoaster Jetline. Een 35-jarige vrouw viel naar beneden. Ze overleed aan haar verwondingen.

Na het ongeval startte justitie een onderzoek naar de toedracht. De draagarm in kwestie zit aan de onderzijde van de voorste wagon, in de vorm van een juk met aan weerszijden een wielblok. Deze wielophanging moet ervoor zorgen dat de karretjes op de rail blijven staan.

Het onderdeel brak af aan de rechterkant van de trein, waardoor het wielstel aan die kant losraakte. De trein kwam abrupt stil te staan. Passagiers werden naar voren geslingerd, waardoor de veiligheidsbeugel doorboog.



Metaal

Volgens justitie functioneerde de vergrendeling zelf goed. Het metaal zou echter bezweken zijn door de klap. "De beugels van Jetline moeten ervoor zorgen dat de bezoekers niet kunnen opstaan", legt openbaar aanklager Christer B Jarlås uit. "De rijders worden in principe niet tegengehouden door de veiligheidsbeugel, maar door de g-kracht."



Jarlås denkt dat de inzittenden niet gewond waren geraakt als ze normale veiligheidsgordels hadden gedragen, zoals in een auto. Drie mensen vielen uit de trein. In totaal raakten negen mensen gewond. Omdat één van de twee draagarmen van het voorste rijtuig brak, ontspoorde het karretje niet volledig.



Politie

Het kapotte onderdeel zou ten tijde van het ongeluk slechts enkele maanden in gebruik zijn geweest. Hoe de draagarm kon breken, moet verder onderzocht worden. Later volgen ook onderzoeksresultaten van de Zweedse politie en een speciale ongevallencommissie.