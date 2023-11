Efteling

Nu verkrijgbaar: 3D-puzzels van bekende Efteling-attracties

Zelf een Efteling-attractie in elkaar knutselen? In de Efteling zijn vanaf dit weekend nieuwe 3D-puzzels verkrijgbaar. Met een puzzelpakket is het mogelijk om een Efteling-icoon in het klein na te bouwen. Er bestaan drie varianten: dive coaster Baron 1898, darkride Symbolica en showarena Raveleijn.

De puzzel van de Baron bestaat uit 99 stukjes. Het model is 63 centimeter lang, 28 centimeter breed en 14 centimeter hoog. Het exterieur van Symbolica kan nagebouwd worden met behulp van 107 stukjes. Eenmaal opgebouwd is het Paleis der Fantasie - inclusief daktuin - 40 centimeter lang, 39 centimeter breed en 15 centimeter hoog.

Voor het in elkaar zetten van Raveleijn zijn 142 puzzelstukjes benodigd. Uiteindelijk wordt de arena 42 centimeter lang, 36 centimeter breed en 15 centimeter hoog. De souvenirs zijn voor 20 euro per stuk te koop bij Efteldingen, de winkel bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen.



Fotopunten

Daarnaast worden de puzzels van Baron 1898 en Symbolica verkocht bij de fotopunten van de betreffende attracties. Voor de Raveleijn-puzzel kunnen bezoekers ook terecht bij de winkel In den Ouden Marskramer.