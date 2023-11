Efteling

Efteling-foodtruck staat te koop voor bijna 50.000 euro

Een eetkraam uit de Efteling wordt te koop aangeboden op veilingsite Marktplaats. Iedereen kan een bod uitbrengen op een foodtruck die in het attractiepark heeft gestaan. Efteling-fans zullen de wagen herkennen van zomerfestival Negen Pleinen Festijn uit 2019.

Destijds werd de kraam gebruikt om kebab te verkopen. Het verplaatsbare horecapunt is vormgegeven in de stijl van Station de Oost, met houten panelen in verschillende bruintinten. Op het dak stond een bord met een logo gebaseerd op de Efteling Stoomtrein Maatschappij.

De Efteling-bordjes met de termen 'Bestellen' en 'Afhalen' zijn blijven hangen. "Het decor aan de buitenkant hebben wij destijds speciaal voor een opdrachtgever laten maken", staat in de advertentie.



Elektra

Het 3500 kilo wegende gevaarte is ongeveer 5 meter lang en 2,5 meter breed. De vraagprijs bedraagt 49.950 euro. Alle elektra is gekeurd tot en met maart 2024, belooft de verkoper. Wie interesse heeft, kan terecht op Marktplaats.