Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt volop waarschuwingen voor groot onderhoudsproject

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd zijn voor een ingrijpend onderhoudsproject. Het entreegebied van het Walt Disney Studios Park gaat de komende jaren op de schop. Disney heeft besloten om opvallend open te communiceren over de werkzaamheden.

In het verleden werd Disneyland nog weleens verweten dat sluitingen en opknapbeurten niet duidelijk genoeg aangekondigd zouden worden. Nu staat de officiële website van het resort vol met expliciete mededelingen over de renovatie. Zelfs bij het boeken van tickets en hotelovernachtingen komt het betreffende bericht in beeld.

"Vanaf oktober 2023 wordt de ingang van het Walt Disney Studios Park in verschillende fases gerenoveerd, hieronder valt een tijdelijke sluiting van Disney Studio 1", valt er te lezen. Bovendien is een speciale webpagina opgetuigd om het publiek uitgebreid te informeren over de verbouwingsplannen.



Geruststellend

"Sommige restaurants en boetieks zullen tijdens de renovatie gesloten zijn, uiteraard kun je blijven genieten van heel veel andere locaties in Disneyland Paris", luidt de geruststellende boodschap. "De attracties zijn open en de shows gaan door." Alleen voor Les Tapis Volants - de Aladdin-molen met vliegende tapijten - geldt een uitzondering: die attractie gaat in januari 2024 dicht.



Disney doet er alles aan om te voorkomen dat bezoekers verrast zullen worden door de werkzaamheden. Tegelijkertijd hoopt men lezers ervan te overtuigen dat ze zich absoluut geen zorgen hoeven te maken over hun trip.



Wandelpaden

"Vooral de wandelpaden en Studio 1 worden gerenoveerd. De ingangen van de attracties en shows blijven ongewijzigd en we zorgen altijd voor een gemakkelijke toegang tot de belangrijkste zones van dit Disney-park." Verder staan er tips voor het bezoeken van restaurants en winkels wanneer de shops en eetgelegenheden in Studio 1 niet beschikbaar zijn.



De verbouwing startte afgelopen maand met het slopen van een perk achter Studio 1. Een standbeeld van Walt Disney moest het veld ruimen. Er werd tijdelijk beton gestort. Ook staat er nu noodverlichting. Studio 1 is niet toegankelijk tussen april 2024 en het voorjaar van 2025. Eind 2025 moet de hele klus afgerond zijn.