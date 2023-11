Zoo Antwerpen

Zoo Antwerpen op zoek naar ontwerper voor nieuwe attracties

Zoo Antwerpen zoekt naar een nieuwe ontwerper. De bekende Belgische dierentuin heeft een vacature gepubliceerd voor een zogeheten senior experience designer. Diegene wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe attracties en belevingen in het dierenpark.

Het gaat om een functie die loopt tot augustus 2024, met kans op verlenging. De ontwerper zal zich ook bezighouden met zusterpark Zoo Planckendael. Men wil "de bezoekersbeleving in onze parken naar het volgende niveau te brengen".

Zoo Antwerpen heeft geen plannen voor een achtbaan of een waterbaan: de attracties en ervaringen moeten "aansluiten bij de educatieve missie en visie van onze tuinen". Voorbeelden die genoemd worden zijn een avonturenparcours, speelgebieden, immersieve dierenverblijven en educatieve opstellingen.



Liefde

De ontwerper werkt bij het realiseren van de toevoegingen samen met grafici, designers, dierenexperts, technici en een landschapsarchitect. Er wordt gevraagd om minimaal vijf jaar ervaring in de entertainmentindustrie. "Zoƶlogische kennis is een plus maar geen must", staat in de vacaturetekst. "Liefde voor natuur en dieren wel."



Zoo Antwerpen spreekt over "een unieke kans om jouw stempel te drukken op de beleving van de honderdduizenden bezoekers van onze parken". Creatieve geesten kunnen solliciteren via de website van moederbedrijf Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA).