PortAventura World

Spotgoedkope tickets voor PortAventura: 20 euro per persoon

PortAventura World stunt met de entreeprijzen. Het Spaanse pretparkresort geeft deze week maar liefst 70 procent korting op de reguliere toegangsprijs. In plaats van 65 euro betalen bezoekers nog maar 20 euro per persoon voor een dagje PortAventura Park.

Het gaat om "de goedkoopste dagen van het jaar", meldt PortAventura op social media. Wie van de actie gebruik wil maken, moet snel beslissen. De goedkope tickets zijn online beschikbaar voor slechts twee dagen: donderdag 16 en vrijdag 17 november.

Door de prijsverlaging is een toegangsbewijs voor PortAventura Park nu even duur als wat men enkele weken geleden vroeg voor eenmalig voordringen bij één attractie. Dat kostte toen ook 20 euro.



1995

Volgens fansite PAFans was de entreeprijs van PortAventura nog nooit zo laag sinds de opening, 28 jaar geleden. "Dit is de laagste prijs in de geschiedenis", valt te lezen in een bericht op X. "Het is zelfs goedkoper dan de 3800 peseta die in 1995 betaald moest worden voor een ticket." 3800 peseta is omgerekend 22,84 euro.