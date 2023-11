Attractiepark Toverland

Toverland zoekt ontwerper voor nieuw vakantieresort

Toverland heeft een opvallende vacature gepubliceerd. Het Limburgse attractiepark is op zoek naar een nieuwe ontwerper. De bijbehorende tekst verraadt wat Toverland de komende jaren van plan is: men vraagt om een ontwerper die ervaring heeft met het ontwikkelen van verblijfsaccommodaties.

Toverland droomt al erg lang van een eigen vakantieresort. Na jarenlang een camping uitgebaat te hebben, moet over een tijdje een permanent vakantiepark verrijzen met vaste verblijfsaccommodaties en lodgetenten. Plannen daarvoor werden in juni vorig jaar bevestigd door een woordvoerder.

Enkele maanden geleden bleek dat het plan in de ijskast is gezet, omdat intern de voorkeur wordt gegeven aan een ander project. Eerst wil het Toverland-management een nieuw kantoorgebouw neerzetten. De opening van het vakantieresort vindt daardoor niet meer plaats in 2024.



Interieurontwerp

Achter de schermen is de wens om vaste accommodaties toe te voegen echter nog niet verdwenen, blijkt uit de vacature. Toverland zoekt niet alleen een creatief persoon met tekentalent en ruimtelijk inzicht, maar ook iemand die "bij voorkeur ervaring met de ontwikkeling van verblijfsaccommodaties" heeft. Ervaring met interieurontwerp- of styling is ook een vereiste.



Het ontwerpteam bestaat nu uit drie ontwerpers en een projectmanager. Daar moet een extra ontwerper aan toegevoegd worden. Diegene gaat zich bezighouden met "het ontwerpen en uitdetailleren van unieke en onderscheidende content, concepten, inrichtingen en gebouwen, veelal in een nog te creëren landschap".



Groeiambitie

"Toverland heeft een flinke groeiambitie", valt er te lezen. Tegelijkertijd staat er een vacature open voor projectleider op het gebied van bouw en ontwikkeling. "Je begeleidt en structureert het creatieve ontwikkelproces van grootschalige projecten en ontwikkelt een projectstrategie", zo luidt de wervingstekst.