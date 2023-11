PortAventura World

PortAventura World kaapt operationeel directeur weg bij Disneyland Paris

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World heeft een nieuwe operationeel directeur. Fransman Frédéric Boulva is vanaf januari 2024 verantwoordelijk voor de operationele kant van de toeristische trekpleister in Salou. Nu werkt hij nog in Disneyland Paris.

Daar hield hij zich sinds 2019 bezig met de operationele zaken in de Disney-parken. Afgelopen voorjaar werd hij benoemd tot hoofd operations op het gebied van attracties. Die functie zal hij dus niet lang bekleden: binnenkort vertrekt Boulva naar Spanje, om voor de concurrent aan de slag te gaan.

Bij PortAventura is Boulva de vervanger van Giovanni Modena, die zich de afgelopen veertien jaar bezighield met het operationele gedeelte van het resort. Modena blijft nog enkele maanden hangen om zijn opvolger wegwijs te maken.



Groter en populairder

Algemeen directeur David Garcia liet in 2021 nog weten dat hij PortAventura groter en populairder wil maken dan Disneyland Paris. Men heeft nog een lange weg te gaan: vorig jaar verwelkomde Disney ruim vijftien miljoen bezoekers, terwijl PortAventura genoegen moest nemen met nog geen vier miljoen gasten.



Het Spaanse resort lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur vanwege de belabberde bedrijfsvoering: op drukke dagen staan er zulke lange wachtrijen dat een bezoek zonder voordringpas nauwelijks de moeite waard is.