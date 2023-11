Efteling

Video: Efteling kiest nieuwe stemacteur voor bekende Sprookjesboom

De Sprookjesboom in de Efteling heeft een nieuwe stem. Het attractiepark wees een andere voice-over aan voor het vertolken van de rol. Stemacteur Marcel Jonker (47) kruipt voortaan in de huid van de bekende pratende boom.

Hij is sinds deze week te horen in een nieuwe Sprookjesboom-voorstelling in het Openluchttheater, gelegen in het Sprookjesbos. De afgelopen jaren werd de stem van de boom verzorgd door acteur Hero Muller. Hij overleed in 2021 op 83-jarige leeftijd.

Vervolgens moest de Efteling op zoek naar een opvolger. Dat werd Jonker, die zelf ook actief is als nasynchronisatieregisseur. De acteur was eerder te horen als Nederlandse stem in films en series als The Princess and the Frog, Penguins of Madagascar, Rio, The Fairly OddParents, The SpongeBob SquarePants Movie, Finding Dory, Ratatouille en The Lion King.



Weeshuis

Jonker kwam eerder in zijn carrière al in aanraking met het Kaatsheuvelse sprookjespark. In 2010 en 2011 speelde hij een rol in de musical Kruimeltje, die toen te zien was in het Efteling Theater. De acteur speelde de baas van een weeshuis.



Bij de Sprookjesboom zelf - sinds 2010 één van de uitbeeldingen in het Sprookjesbos - is nog wel het stemgeluid van Muller te horen. De allereerste Sprookjesboom was stemacteur Pim Koopman. Tussen 2006 en 2008 sprak hij afleveringen van de gelijknamige animatieserie in. Koopman stierf in 2009.



Wijziging

De Sprookjesboom begon zijn verhalen steevast met de zin "we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig, maar er was eens een dag, dat dat anders was". Jonker bracht na zeventien jaar een subtiele wijziging aan: hij zegt namelijk "maar er was eens een dag, waarop dat anders was".