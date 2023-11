Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands waarschuwt voor spetterpoep bij nijlpaarden

Dierentuin Wildlands in Emmen heeft een merkwaardig waarschuwingsbordje geplaatst. Bezoekers worden bij de Nijlpaardenpoel gewaarschuwd voor spetterpoep. "Het was nodig...", schrijft het dierenpark met een knipoog op social media.

"Het mannelijke nijlpaard draait namelijk heel erg snel met zijn staart terwijl hij poept. De uitwerpselen vliegen dan in het rond." Daar is een reden voor. "Op die manier laat hij aan soortgenoten weten wat zijn territorium is."

Op het bord staat de komische term 'splatterzone', een variant op de bekende splashzone. De Nijlpaardenpoel bevindt zich tussen het Prairie Café en de wallaby's in themadeel Serenga.