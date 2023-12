Efteling

Efteling lanceert nieuw statiegeldsysteem op 1 januari 2024

De Efteling voert aanpassingen door in de strijd tegen plastic. Vanwege nieuwe regelgeving op het gebied van wegwerpplastic introduceert het attractiepark op maandag 1 januari 2024 een nieuw statiegeldsysteem. Alle wegwerpbekers in het park worden dan vervangen door herbruikbare bio-bekers, gemaakt van rietsuiker.

Bezoekers betalen daar 25 eurocent statiegeld voor. "Deze bekers zijn volledig circulair", legt een woordvoerder uit. Bezoekers kunnen de bekers een aantal keer gebruiken. Daarna kunnen ze ingeleverd worden. "Ze zijn daarmee een stuk duurzamer dan de huidige bekers."

De 25 cent is bedoeld als een stimulans om de bekers op de juiste manier in te leveren. Dat kan bij vijf nieuwe automaten verdeeld over het park en een bemand inleverpunt. Bezoekers krijgen daar het statiegeld terug. De locaties zijn ook geschikt voor petflessen en blikjes, waar eveneens statiegeld op zit.



Vervangen

"Met deze verandering willen we het gebruik van plastic en het zwerfaval verminderen", zegt de voorlichter. "Dit sluit mooi aan bij onze duurzaamheidsambities." Tegelijkertijd worden alle vormvaste verpakkingen vervangen, ook vanwege nieuwe wetgeving.



In de Efteling staan nu op veel plekken donatiebakken waar lege blikjes en flesjes achtergelaten kunnen worden. Het statiegeld gaat dan naar Villa Pardoes. De bio-bekers mogen straks níet in die bakken. Het is de bedoeling om de nieuwe inleverautomaten op termijn te voorzien van een optie om statiegeld te doneren aan Villa Pardoes.



Verboden

Vanaf 1 januari zijn wegwerpbekers en -bakjes met plastic in Nederland verboden voor consumptie op locatie. Dat geldt niet alleen voor pretparken, maar bijvoorbeeld ook voor evenementen, kantoren, sportclubs en horecagelegenheden. De overheid wil dat herbruikbaar servies de standaard wordt.