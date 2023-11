Efteling

Zwevende planeten eindelijk terug in Efteling-attractie Droomvlucht

Droomvlucht in de Efteling is na ruim acht maanden weer compleet. Toen de beroemde attractie in maart heropende na een vier maanden durende renovatie, ontbraken twee zwevende planeten in de Hemelburchten-scène. Vanaf vandaag zijn de decorstukken weer te bewonderen.

Bij werkzaamheden in de darkride vond begin dit jaar een ongeluk plaats. Daarbij brak de kabel waar de enorme planeten normaal gesproken aan hangen. Vervolgens kwamen de zware decorelementen op de grond terecht. Er vielen geen gewonden, maar de planeten raakten ernstig beschadigd.

Als alternatief bracht de Efteling een doorzichtig scherm aan, waar lichteffecten op geprojecteerd werden. Deze week was Droomvlucht van maandag tot en met woensdag gesloten. Toen is het scherm verwijderd en zijn de planeten teruggeplaatst. Decorateurs hebben de schade de afgelopen maanden kunnen herstellen.



Lichtplan

Het opknappen van Droomvlucht kostte ruim 6 miljoen euro. Er vond onder meer technisch onderhoud plaats aan de baan. Ook zijn de decors opgefrist en kwam er een nieuw lichtplan. Eerder kondigde de Efteling aan dat de planeten in september 2023 terug zouden keren. Dat werd dus niet gehaald.