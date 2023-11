Efteling

Sprookjesbos is voortaan een apart themadeel in de Efteling

De Efteling maakt voortaan gebruik van een andere parkindeling. Op de nieuwe winterplattegrond van het attractiepark wordt het Sprookjesbos gezien als een apart themadeel, naast de bestaande rijken Marerijk, Anderrijk, Reizenrijk, Ruigrijk en Fantasierijk.

Voorheen was het Sprookjesbos onderdeel van Marerijk. Nu is het sprookjesgebied een aparte afdeling op de plattegrond. De aanpassing heeft te maken met "wayfinding", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

"Uit onderzoek is gebleken dat gasten het Sprookjesbos als een apart gebied ervaren en dit ook graag op die manier terugzien." We moeten het bos echter niet gaan zien als een volwaardig rijk, aldus de voorlichter. "Het is een losstaand immersief gebied, dat aan Marerijk hangt."



Kleuren

Om die reden wordt op de kaart gebruikgemaakt van vergelijkbare kleuren: Marerijk is donkergroen, het Sprookjesbos lichtgroen. Ook souvenirwinkel In den Ouden Marskramer, gelegen bij de in- en uitgang van het bos, wordt nu bij het Sprookjesbos gerekend.



Het Sprookjesbos, geopend in 1952, telt dertig uitbeeldingen. Als extra attractie in het parkdeel noemt men het Openluchttheater, waar voorstellingen met Sprookjesboom-handpoppen worden opgevoerd. Het sprookje De Zes Zwanen, voorzien van een boottocht, is volgens de plattegrond geen aparte attractie.