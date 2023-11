Efteling

Nieuwe kraam in de Efteling: vier soorten Brabantse worstenbroodjes

Efteling-bezoekers kunnen deze winter ambachtelijke Brabantse worstenbroodjes proeven. Bij een nieuwe kraam op de Warme Winter Weide worden worstenbroodjes verkocht van het merk Keilekker. Er zijn vier verschillende soorten verkrijgbaar.

Naast het traditionele worstenbroodje - met gekruid varkens- en rundergehakt - is er bijvoorbeeld een veganistische optie van plantaardige eiwitten. Verder kan gekozen worden voor een halalvariant met kalfsgehakt.

Tot slot zijn er sambalworstenbroodjes. De menukaart spreekt over "een pittige twist en heerlijke nasmaak, de favoriet van onze bakkers". Alle handgemaakte worstenbroodjes kosten 3 euro per stuk. Abonnementhouders krijgen korting.



Februari

De Warme Winter Weide is dagelijks geopend tijdens de Winter Efteling, die duurt tot begin februari 2024. Leverancier Keilekker heeft drie bakkerijen in Den Bosch en Vught. In de Efteling worden de broodjes ook vers gemaakt.