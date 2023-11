Nieuws

Geen Legoland België, maar mogelijk wel nieuw pretpark rond stripfiguur Robbedoes

In België ontstaan plannen voor een nieuw pretpark rond stripfiguren als Robbedoes. Afgelopen voorjaar werd bekend dat de bouw van een Belgische Legoland-vestiging niet doorgaat. Op de beoogde locatie in de Waalse industriestad Charleroi komt mogelijk wel een ander attractiepark te liggen.

Legoland-eigenaar Merlin Entertainments hield de Waalse overheid jarenlang aan het lijntje met plannen voor Legoland Benelux. Eerder dit jaar trok de Britse groep de stekker uit het project, naar eigen zeggen vanwege een strategiewijziging. Sindsdien zoeken de autoriteiten naar een andere invulling voor het gebied.

Het gaat om een verlaten industrieterrein in de deelgemeente Gosselies, dat in het verleden toebehoorde aan graafmachinebouwer Caterpillar. Na het terugtrekken van Merlin werd besloten om het terrein op te delen in drie losse delen. Eén daarvan is bedoeld voor spelers uit de toeristische sector.



Blauwdruk

De Belgische stripuitgever Dupuis heeft volgens dagblad La Nouvelle Gazette interesse in het opzetten van een Robbedoes-pretpark. In Frankrijk is al zo'n park te vinden: Parc Spirou Provence, geopend in 2018. Die bestemming zou als blauwdruk kunnen dienen voor het nieuwe park in België.



Er zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt, maar achter de schermen vinden wel gesprekken plaats tussen de betrokken partijen. In het bestaande Parc Spirou staan achtbanen, familieattracties en thrillrides rond stripmerken als Robbedoes, Marsupilami en Lucky Luke. Er komen ongeveer 300.000 bezoekers per jaar.