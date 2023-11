Efteling

Foto's: neem een kijkje op de vernieuwde Warme Winter Weide in de Efteling

De Warme Winter Weide in de Efteling is terug van weggeweest, maar wel in een andere vorm. Vanaf deze week kunnen bezoekers weer schaatsen, smikkelen en spelen, omringd door besneeuwde kerstbomen en kerstlichtjes. Bovendien staan er entertainmentacts en meet-and-greets op het programma.

Voor de nieuwe indeling van de Warme Winter Weide werd teruggegrepen op het Efteling Zomerstrand van afgelopen zomer. Het terrein bestaat uit twee kampvuren, overdekte zitgelegenheden, spellenkramen, chalets met eten, drinken en souvenirs, een podium met een overkapping, een miniatuurdorp en een ijsbaan met aangrenzend een hut voor schaatsverhuur.

Eén van de opvallendste verandering is de komst van een sierlijke entreepoort. De Warme Winter Weide bevindt zich op het veld tussen bootjesmolen Sirocco en het Carrouselpaleis. Er is één in- en uitgang, tegenover souvenirwinkel Jokies Wereld.



Schrobbelèr

Naast warme dranken als chocolademelk met hazelnoot (5,50 euro) en glühwein met citroen, appel en kaneel (4,75 euro) wordt een winterse koffiespecialiteit geserveerd, met de Tilburgse kruidenlikeur Schrobbelèr (6 euro). Verder zijn er ambachtelijke worstenbroodjes verkrijgbaar van het merk Keilekker.



Voor 9 euro kunnen kinderen zich laten schminken. Een glittertatoeage kost 7 euro. Pardoes laat zich zien in een nieuwe outfit. Op het podium proberen Fay de Fee en Pinokkio het te laten sneeuwen. Ze worden in de weekenden en kerstvakantie afgewisseld door de muziek van Zang en Gelukkig.