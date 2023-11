Efteling

Video: winters lichteffect op muziek bij Efteling-attractie Symbolica

Bij Symbolica in de Efteling is dit winterseizoen een nieuw effect te zien. Op de voorgevel van het Paleis der Fantasie verschijnen geregeld twinkelende lasers. Een paar keer per uur start een speciaal lichtshowtje, met bijbehorende muziek.

Een bundel van fonkelende lichtpuntjes, afkomstig uit een medaillon in de vorm van een ijskristal, verspreidt zich daarbij over het paleis. Rond het ijskristal is ook andere verlichting zichtbaar. Achter de paleistorens bevinden zich eveneens lampen.

Op de achtergrond klinkt een bombastisch winters deuntje met een koor. Als het showtje bezig is, gaat de reguliere soundtrack op de Pardoes Promenade even uit. Het effect wordt nergens aangekondigd: het moet een verrassing zijn voor passerende Efteling-bezoekers.



Getest

De Winter Efteling begon vandaag. Vorig jaar werden de lasers al onaangekondigd getest, toen nog zonder speciale muziek. De benodigde apparatuur staat op het dak van het naastgelegen pannenkoekenrestaurant Polles Keuken.