Efteling

Foto's: Efteling geeft Pardoes een nieuwe winterse outfit

Efteling-mascotte Pardoes is helemaal klaar voor het winterseizoen. Ter gelegenheid van de start van de Winter Efteling kreeg de vrolijke nar een nieuwe outfit. In plaats van zijn gebruikelijke bordeauxrode kostuum draagt hij nu een speciaal winterpak, met onder andere een mantel, een muts en sloffen.

De lange mantel, uitgevoerd in verschillende blauwtinten, is voorzien van grote gele sterren en nepbont. In plaats van paars oogt de muts 's winters voortaan lichtblauw. De wintersloffen zijn donkerblauw.

Pardoes verwelkomt bezoekers 's ochtends bij het Huis van de Vijf Zintuigen, het entreegebouw van de Efteling. 's Middags laat hij zich zien op de Warme Winter Weide, waar een fotopunt is gerealiseerd met een Efteling-arrenslee. De Winter Efteling duurt tot begin februari. Daarna haalt Pardoes zijn reguliere uitrusting weer tevoorschijn.



Pyjama

Vorig jaar introduceerde de Efteling ook nieuwe kleding voor de mascotte, toen in het Efteling Hotel. Daar draagt de toverende nar sindsdien een okergele geruite pyjama en een slaapmuts. Het huidige masker stamt uit 2005.