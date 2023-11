Efteling

Sprookjesboom-show Efteling voortaan ook te zien bij slecht weer

Efteling-bezoekers kunnen nu ook bij slecht weer kijken naar de Sprookjesboom-show in het Sprookjesbos. Voorheen moest de handpoppenvoorstelling in het Openluchttheater steeds geannuleerd worden als het regende. Dankzij een nieuwe overkapping is dat niet meer nodig.

Boven het speelvlak staat een grote stretchtent, waardoor shows in principe altijd opgevoerd kunnen worden. Aan de constructie zijn geluidsboxen en lampen bevestigd. De tribune is niet overkapt, dus toeschouwers zullen nog wel weer en wind moeten trotseren.

Ter gelegenheid van de start van de Winter Efteling is sinds deze week een nieuwe show te zien. Het verhaal gaat over Assepoester, die een sneeuwbal organiseert voor haar prins. Heks is dolblij dat ze mag komen, tot blijkt dat de poort van het kasteel is vastgevroren.



Kabouter

Ook Langnek, Draak en Kabouter Ko spelen in een rol in de voorstelling. De aanvangstijden zijn te vinden in de Efteling-app. Oplettende kijkers zullen merken dat de Sprookjesboom een andere vertelstem heeft. Daarvoor huurde de Efteling stemacteur Marcel Jonker in.