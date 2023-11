Disneyland Paris

Disneyland Paris vervangt controversiële poster voor cowboyrestaurant

Disneyland Paris heeft een nieuwe poster ontwikkeld voor cowboyrestaurant The Lucky Nugget Saloon. De reden is officieel niet bekendgemaakt, maar het oorspronkelijke ontwerp voelt behoorlijk ouderwets aan. Daarop is een rokerige kroeg zichtbaar met dronken mannen die fluiten en schreeuwen naar een vrouw op het podium.

Een serveerster zorgt ondertussen voor drank. Anno 2023 wil Disney liever niet geassocieerd worden met het promoten van alcohol en tabak en het objectiveren van vrouwen. Daarom kwam er een nieuwe poster, met een alternatief design.

Sigaren en drank hebben na 31 jaar plaatsgemaakt voor een netter salon, waar zowel mannen als vrouwen aan het dineren zijn. Een man met een baard presenteert een stuk goud, terwijl een mysterieuze vrouw achter een gordijn toekijkt. Achter de bar staat een man.



Luckiest diners

Op de poster stond voorheen de zin "The Most Feet-Stomping Hand-Clapping Show West of the Rockies". Nu lezen we de slogan "Serving the luckiest diners".



Het affiche hangt in een galerij onder treinstation Main Street Station, bij de entree van het Disneyland Park. The Lucky Nugget bevindt zich in parkdeel Frontierland. Het menu bestaat uit burgers, spareribs en kibbeling.