Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany verrast halloween-bezoekers met kerstparade

Movie Park Germany heeft zondagavond alvast een voorproefje gegeven op het aankomende kerstseizoen. Tijdens de laatste avond van het Halloween Horror Festival werd de gebruikelijke parade met monsters omgetoverd tot een vrolijke kerstparade. Scare actors droegen voor de gelegenheid speciale kerstoutfits.

De stoet begon onheilspellend als altijd, maar na verloop van tijd werd kerstmuziek gestart en kwamen de Kerstman en kerstelfjes tevoorschijn. Er werd zelfs gebruikgemaakt van een sneeuwmachine. Plotseling leken de meelopende halloween-griezels een stuk minder huiveringwekkend.

Op de achtergrond klonk een instrumentale versie van kersthit Rockin' Around the Christmas Tree. De parade betekende ook het allereerste optreden van de nieuwe kerstmascotte S.A.D., een kruising tussen een filmklapper en een norse yeti.



Winteropening

De winteropening van Movie Park Germany vindt plaats op 24 dagen tussen vrijdag 1 december en zondag 7 januari. Het is niet voor het eerst dat een pretpark Halloween en Kerstmis combineert: het Duitse Europa-Park staat in het najaar in het teken van het combinatie-evenement HalloWinter.