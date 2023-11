Efteling

Efteling vraagt 12,50 euro voor parkeerplek op afgelegen puinveld

Op drukke Efteling-dagen worden automobilisten de komende tijd doorgestuurd naar een afgelegen puinveld. Vanwege werkzaamheden kan het hoofdparkeerterrein gedeeltelijk niet gebruikt worden. Als de reguliere parkeerplaatsen vol zijn, moeten bezoekers hun auto wegzetten op een noodparking.

Het gaat om een weiland met puinverharding, gelegen aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel. Vorig jaar werd het veld al enkele keren ingezet. De Efteling verwacht dat gasten de komende maanden vaker zullen moeten uitwijken naar de afgezonderde parkeerplaats.

Hoewel bezoekers dan behoorlijk lang moeten lopen naar de hoofdingang, vraagt de Efteling gewoon het reguliere parkeertarief. Een parkeerkaartje kost momenteel 12,50 euro, ook voor pechvogels die op het puinveld komen te staan.



Minpunt

Online wordt er al over gemopperd. "Het grootste probleem en minpunt voor de Efteling de komende tijd: parkeren in de modder", schrijft Adri van Esch van fansite Parkplanet. Hij noemt het "een uitdaging". "Voor parkeren op dit afgelegen modderige veld moeten bezoekers de volle mep parkeergeld betalen."



De concurrentie bewijst dat het ook anders kan. Zo is parkeren in Walibi Holland tijdens de Halloween Fright Nights in oktober voor iedereen gratis. Het pretpark maakt dan gebruik van een verderop gelegen evenementenparking. Ter compensatie van de overlast hoeft het publiek niet te betalen voor een parkeerplek.



Zestig minuten

Het was vandaag opvallend druk in de Efteling, mede door de gunstige weersomstandigheden. Bovendien konden kortingstickets van Albert Heijn voor de laatste keer gebruikt worden. De wachttijden bij een hoop grote attracties liepen op tot ruim zestig minuten.