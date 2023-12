Harry Potter: Visions of Magic

Nieuwe Harry Potter-beleving in Duitse stad Keulen: Visions of Magic

In de Duitse stad Keulen opent deze week een nieuwe Harry Potter-attractie. Bezoekers van Harry Potter: Visions of Magic ontdekken vanaf morgen hoe taferelen uit de verhalen van Harry Potter en Fantastic Beasts tot leven komen aan de hand van haarscherpe videoprojecties en lichteffecten. De initiatiefnemers noemen het een "interactieve kunstervaring".

Met behulp van een eigen toverstok is het mogelijk om effecten in de decors te activeren. "Kunst en technologie worden op meesterlijke wijze benut en samengebracht met de Wizarding World, om een magische ervaring te creëren die de franchise als nooit tevoren etaleert", schrijven de bedenkers in een persbericht.

In Harry Potter: Visions of Magic komen herkenbare locaties voorbij als het Ministerie van Toverkunst, de Kamer van Hoge Nood, de Verdonkeremaansteeg en de koffer vol fabeldieren van Newt Scamander; in de Nederlandse boeken ook wel bekend als Spiritus Zalamander. De attractie is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.



Avatar

Voor het project werkt entertainmentbedrijf Neon samen met Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment. Dezelfde firma verzorgde eerder Avatar: The Experience in Singapore. Harry Potter: Visions of Magic is de komende maanden te vinden in museumcomplex Odysseum, dat eerder bijvoorbeeld Jurassic World: The Exhibition huisvestte.



Online zijn tickets verkrijgbaar voor data tot begin juni. De tarieven variëren van 26,90 tot 39,90 euro per persoon, afhankelijk van de gekozen bezoekdag. Veel dagen zijn al uitverkocht. Een bezoek duurt naar verwachting zestig tot negentig minuten. Na de première in Keulen verhuist Visions of Magic naar andere Europese steden.