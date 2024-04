Flamingo Land Resort

Waterbaan in Engels pretpark deels gesloopt: attractie wordt verlaagd

In het Noord-Engelse pretpark Flamingo Land vinden merkwaardige werkzaamheden plaats. Afgelopen najaar werd begonnen met het slopen van de waterbaan Lost River. De attractie is echter niet helemaal verdwenen: een deel van de lift bleef overeind staan.

Nu blijkt dat de baan verlengd én verlaagd wordt. In het verleden was Lost River 335 meter lang en 18 meter hoog. De twintig jaar oude attractie ondergaat een grote renovatie, waarbij ongeveer de helft van de oorspronkelijke hoogte is verdwenen.

Beelden van YouTube-kanaal Theme Park Insanity laten een nieuw baanverloop zien, op de plek van het voormalige leeuwenverblijf. Naar verwachting is het project in 2025 afgerond. Flamingo Land heeft er zelf nog niets over gecommuniceerd. Wel is de attractiepagina op de officiële website verwijderd.



Avonturenpark Hellendoorn

Lost River is in 2004 gebouwd door de inmiddels verdwenen Zwitserse fabrikant Bear Rides. In Nederland was de firma verantwoordelijk voor wildwaterbaan Sungai Kalimantan in Avonturenpark Hellendoorn (1997).



Afgelopen winter haalde Flamingo Land nog twee kinderattracties weg: een theekopjesmolen en een carrousel met gondels in de vorm van clowns.