Disneyland Paris

Disneyland Paris sluit informatiebalie vanwege brandje

Een informatiebalie in Disneyland Paris is vanmiddag gesloten na het uitbreken van een brandje. Een terrasverwarmer op gas vatte vlam, meldt fansite DLP Report op X. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, zo is te zien op een foto.

De brand ontstond bij City Hall, gelegen op Town Square in het Disneyland Park. Dat is het plein achter treinstation Main Street Station, in parkdeel Main Street U.S.A. Bij lage temperaturen staan daar terrasverwarmers zodat medewerkers warm blijven.

Het voorval vond plaats rond 16.45 uur. Er vielen geen gewonden. In Disneyland Paris is vandaag het kerstseizoen officieel begonnen. Om 17.20 en 19.10 uur komt Mickey’s Dazzling Christmas Parade voorbij in Main Street.