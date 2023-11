The London Resort

Filmmaatschappij Paramount sleept initiatiefnemers mega-attractiepark voor de rechter

De initiatiefnemers van The London Resort krijgen opnieuw een flinke tegenslag te verwerken. Het gigantische pretparkresort, dat gebouwd moet worden in het Engelse graafschap Kent, zou een samenwerking aangaan met filmmaatschappij Paramount Pictures. Deze week werd bekend dat Paramount het bedrijf achter het project aanklaagt.

De Amerikaanse entertainmentgigant is het niet eens met een financiële herstructurering van de firma, die dit jaar werd doorgevoerd naar aanleiding van financiële problemen. In maart kwam naar buiten dat moederbedrijf London Resort Company Holdings een schuld had van 100 miljoen pond.

Om het hoofd boven water te houden, kwam er een herstructurering. Paramount stemde als schuldeiser tegen het plan, maar een meerderheid van de kredietverstrekkers ging ermee akkoord. In een procedure bij het Hooggerechtshof in Londen beweert Paramount nu dat de constructie "oneerlijk" is en "onregelmatigheden vertoont", meldt nieuwsplatform Bloomberg.



Schijntransactie

Zo zou de schuldenlast overdreven zijn. Bovendien zou men de schulden overgedragen hebben aan een derde partij, als onderdeel van een "schijntransactie". Paramount eist opheldering: de Amerikanen willen alle documenten zien die met de transacties te maken hebben. Nu moet de rechter zich over de zaak buigen.



De kans is klein dat The London Resort ooit nog gebouwd gaat worden. Naast de financiële problemen kampt het project met veel weerstand van buurtbewoners en milieuactivisten. Een reeds ingediende bouwaanvraag werd weer ingetrokken vanwege zorgen over het milieu. Ook rommelde het binnen het bestuur. De officiële Facebook-pagina is al sinds 2021 niet meer bijgewerkt.



Titanic

Paramount Pictures is bekend van blockbusters als Breakfast at Tiffany's, The Godfather, Apocalypse Now, Grease, Footloose, Top Gun, Titanic, Mission: Impossible, Star Trek, The Truman Show, Lara Croft: Tomb Raider, The Italian Job, Saving Private Ryan, Jackass, Scream, Forrest Gump, Transformers, G.I. Joe, Paranormal Activity en Dungeons & Dragons.