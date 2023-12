Plopsaland De Panne

Celstraf voor Franse vrouw na stelen van 79 Plopsa-souvenirs

Een 29-jarige Franse vrouw moet de gevangenis in vanwege het stelen van een groot aantal souvenirs in Plopsaland De Panne. Vorige maand werd duidelijk dat een Française in mei maar liefst 79 producten ontvreemd had uit een Plopsa-winkel. Vrijdag is ze veroordeeld tot een celstraf.

De diefstallen vonden plaats in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei. Bij het meenemen van haarspelden werd de vrouw, afkomstig uit Lille, op heterdaad betrapt. Vervolgens zijn haar tassen gecontroleerd en troffen medewerkers gestolen artikelen aan met een totale waarde van 742 euro.

Justitie benadrukte eerder hoe kwalijk het was dat de vrouw toesloeg onder toeziend oog van haar eigen kinderen. Het Openbaar Ministerie eiste zes maanden cel en een boete van 400 euro. De rechter legt een zwaardere straf op: zes maanden cel en een boete van 800 euro. Bij de behandeling van de zaak en de uitspraak was de dader niet aanwezig.