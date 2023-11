Movie Park Germany

Video: achter de schermen van simulator Time Riders in Movie Park

Hoe werkt simulator Time Riders in Movie Park Germany? Een internationale fansite kreeg de kans om achter de schermen te kijken bij de bijzondere attractie, geopend in 2005. Op YouTube verscheen een bijna zes minuten durende videoreportage met unieke beelden van het ritsysteem.

Time Riders bestaat uit twee voorshows en een hoofdshow. In een grote bibliotheek maken bezoekers allereerst kennis met uitvinder Horace Garrison Wells, die gasten vertelt dat hij een tijdmachine heeft uitgevonden. De rol, gespeeld door de Britse komiek John Cleese, is een knipoog naar schrijver H.G. Wells. Hij schreef in 1895 het boek The Time Machine.

Cleese spreekt voor de gelegenheid Duits. In de bibliotheek verschijnt een geheime doorgang naar een laboratorium in een grot. Uiteindelijk worden de gasten geëvacueerd richting de simulatoren: losse cabines met twintig zitplaatsen. Ze staan op bewegende platforms die alle kanten op kunnen bewegen.



Reserveonderdelen

De looppaden richting de simulatoren worden tijdens de rit weggehaald, zodat er genoeg ruimte ontstaat voor de manoeuvres. Bovenin het gebouw bevindt zich de controlekamer. Van de acht simulatoren zijn er op dit moment zes in gebruik. De twee andere cabines gebruikt Movie Park voor reserveonderdelen.



Time Riders is de opvolger van de vergelijkbare simulator Batman Abenteuer, geopend in 1996. Movie Park heette toen nog Warner Bros. Movie World. Nadat de Warner Bros.-licentie wegviel, werd een nieuwe verhaallijn geïntroduceerd. De façade is nauwelijks aangepast: kenners zullen vandaag de dag nog steeds Wayne Manor uit de Batman-films herkennen.



Nieuwe invulling

Movie Park denkt ondertussen na over een nieuwe invulling voor de attractie. Commercieel en creatief directeur Manuel Prossotowicz vertelde Looopings vorig jaar dat Time Riders binnen enkele jaren gerestyled moet worden.



"We zijn er absoluut van op de hoogte dat deze attractie een opknapbeurt verdient en we hebben er al enkele mooie ideeën voor", zei hij. Er werd ook een publieksenquête over verstuurd. Naar verwachting is Time Riders in 2024 voor het laatst in de huidige vorm te beleven.